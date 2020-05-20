شكرا لقرائتكم خبر عن مليون ريال من رابطة العالم الإسلامي لوزارة الصحة لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت رابطة العالم الاسلامي إلى وزارة الصحة المصرية والسكان مليون ريال سعودي في إطار المساندة الإنسانية التي تقدمها رابطة العالم الإسلامي لدعمها للمجتمعات الإسلامية وغيرها في إطار رسالتها البشرية.

وقام مدير مكتب رابطة العالم الإسلامي بالقاهرة بتسليم الدفعة إلى وزارة الصحة المصرية والسكان لمواجهة فيروس كرونا كوفيد 19، وبدورها قدمت وزارة الصحة بتوجيه الشكر لرابطة العالم الاسلامي على هذا الدعم.

يذكر أن أن رابطة العالم الاسلامي تكفل 15 ألف يتيم على مستوى الجمهورية عبر أكثر من 40 جمعية خيرية معتمدة لدي وزارة التضامن.

وأكد مدير مكتب رابطة العالم الأسلامي بالقاهرة محمد فرغلي أن توجيهات الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسي دائما حافز لنا بعملنا بداخل مصر مما جعل الرئيس عبدالفتاح السيسي يقلد الشيخ العيسى وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى لدوره التنويري والإنساني.