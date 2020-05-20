شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء»: ننتظر إعلان «الصحة» عن تفاصيل قرارها بخصوص تكليف أطباء مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة الأطباء أنها في انتظار إعلان وزارة الصحة عن جميع تفاصيل قرارها بخصوص «تكليف أطباء مارس»، لدراستها قبل إعلان أي رأى رسمي للنقابة، وأصدرت وزارة الصحة مساء أمس، بيان وصفته النقابة بأنه «غير واضح» على صفحتها الرسمية تعلن فيه عن قرار تكليف الأطباء دفعة مارس 2020.

وأصدر شباب الأطباء دفعة تكليف 2020، بيان ردًا على بيان الوزارة، أعلنوا فيه عدم وضوح بيان الوزارة، الذي لم يصرح بالعودة للنظام القديم للتكليف، حسب مطالب الدفعة، وبالتالي فإنهم مستمرون في الامتناع عن التسجيل حتى يتضح موقف الوزارة بشكل واضح.

وقال أطباء التكليف في بيانهم إنهم يثمنون كافة الجهود المبذولة من جميع الأطراف على مستوى الدولة لحل أزمة أطباء تكليف مارس 2020، وأنهم إذ يتابعون خطوة وزارة الصحة الأخيرة التي أعلنتها عبر منشور من خلال موقع فيسبوك، وهو ما يعتبروه تراجعًا عن نظام التكليف الجديد إلا أن ما تم نشره غير واضح تمامًا.

وأضاف البيان: «تصريح الصحة لا يمثل العودة الصريحة لنظام التكليف المتعارف عليه ويطرح الكثير من الاستفسارات والتساؤلات حول ماهيته لذلك نعلن استمرارنا في الامتناع عن التسجيل حتى يتضح الموقف بشكل كامل من خلال تواصلنا مع وزارة الصحة والمسؤولين في الدولة لنضمن أن مطلب دفعة أطباء مارس 2020 تم تحقيقه من عدمه».

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن تكليف الأطباء البشريين دفعة سبتمبر 2018، ودفعة مارس 2020، الذين لم يتقدموا لحركة التكليف، السبت المقبل، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا، على أن يتم تكليف من يتقدم للحركة في إحدى المسارين طبقا لرغبة الطبيب.

وأوضح بيان الوزارة أن المسار الأول هو تكليف الأطباء في إحدى التخصصات الطبية مع إلحاقهم ببرنامج الزمالة المصرية فور استلامهم التكليف، أو أن يتم تكليف الطبيب كممارس عام بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، طبقا لاحتياجات الوزارة في إطار خطتها لمواجهة فيروس كورونا، وذلك لمدة عامين، على أن يتم السماح لمن يرغب للتقدم للزمالة المصرية في مختلف التخصصات بعد عام من العمل الفعلي.

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