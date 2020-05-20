شكرا لقرائتكم خبر عن مُسعف يسلم 136 ألف جنيه عثر عليها داخل سيارة أثناء حادث بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم مسعف وسائق بمرفق إسعاف المنيا مبلغ 136 ألف جنيها، و4 هواتف محمولة إلى جهة العمل، وذلك بعد العثور على تلك الأمانات داخل سيارة ملاكي كانت قد تعرضت لحادث سير بالطريق الصحراوي الشرقي «الجيش».

وكان المسعف أمير حسن، والسائق سيد سيد مرسال، طاقم السيارة رقم 1332 التابعة لمرفق إسعاف المنيا، قد عثرا على مبلغ 136 ألف جنيها، داخل سيارة ملاكي انقلبت على الطريق الصحراوي الشرقي، وذلك بعد الانتهاء من عملية إنقاذ المصابين ونقلهم لأقرب مستشفي، كما عثرا على 4 هواتف محمولة بينهم 2 جهاز أيفون، وهواوي داخل كرتونة لم يتم استخدامه بعد.

أشاد الدكتور شريف مدحت، مدير مرفق إسعاف المنيا، بالجهود التي يبذلها رجال المرفق في التحرك السريع للتعامل مع الحوادث، لإنقاذ المصابين، والحفاظ على حياة المواطنين، وقال إن هذا التصرف النبيل ليس بجديد على رجال الإسعاف، وتكرر كثيرا في المنيا، وقبل نحو 3 أشهر سلم رجال المرفق مبلغ نصف مليون جنيه تم العثور عليها في موقع حادث.

وأضاف «مدحت» مثلما أن رجال الإسعاف أمناء على أرواح وحياة المواطنين هم أيضا امناء على أموالهم ومتعلقاتهم الشخصية، ودائما ما ضربوا أروع الأمثال الحية في الأمانة والنزاهة والشرف والإخلاص في العمل، منوها أنهم أيضا يبذلون جهودا كبيرة في الأوقات والظروف العصيبة التي تمر بها البلاد ولا يتأخرون عن أداء واجبهم الوطني تجاه بلدهم الغالي والعزيز مصر.

مسعف يسلم 136 ألف جنيه عثر عليها داخل سيارة أثناء حادث بالمنيا

مسعف يسلم 136 ألف جنيه عثر عليها داخل سيارة أثناء حادث بالمنيا