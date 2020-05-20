شكرا لقرائتكم خبر عن منع دخول المنشآت الطبية بشمال سيناء دون ارتداء الكمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتخذت مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء عدد من الإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه اعتبارًا من الثلاثين من الشهر الجاري يمنع تمامًا دخول أي من العاملين أو المترددين علي المنشآت الطبية والمنشآت التابعة لمديرية الشئون الصحية علي مستوي المحافظة ، بدون ارتداء الكمامات الطبية.

أضاف وكيل وزارة الصحة، أنه في حالة ثبوت أي مخالفة سيتم مسائلة ومحاسبة إدارة المنشأة..مطالبًا بالالتزام المشدد بتعليمات وزارة الصحة لمجابهة فيروس كورنا المستجد.

لفت وكيل وزارة الصحة إلي الاشتباه في عدد 30 حالة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتم تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية وفقا لبروتوكول التعامل مع الحالات المشتبه فيها، ومنها سحب العينات اللازمة للتأكد من الإصابة بالفيروس معمليًا من عدمه وإرسال العينات إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة ، حيث وردت العينات والتي تفيد سلبية 27 حالة للفيروس وإيجابية 3 حالات تماثلت حالة منهن للشفاء.