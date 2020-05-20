شكرا لقرائتكم خبر عن قناة السويس: ميناء الأدبية استقبل 27 سفينة الأسبوع الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المكتب الإعلامي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء الأدبية التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الجنوبي) قد استقبل خلال الأسبوع الماضي حتى صباح الأربعاء، 27 سفينة، وكان استقبل أمس، 2 سفينة حاويات شحن وتفريغ على الأرصفة.

وأعلنت ميناء العين السخنة التابعة للهيئة الاقتصادية عن إجمالي حركة السفن في نفس الفترة والتي بلغت 18 سفينة، حيث سجل ميناء السخنة دخول 2 سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة فحم بحمولة 72398طن ف، و14 سفينة حاويات بحمولة 482760 طن ومن المنتظر دخول سفن جديدة خلال اليومين المقبلين.

وأشار المكتب الإعلامي في بيان له إلى التنسيق بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

موانئ المنطقة الجنوبية بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس

موانئ المنطقة الجنوبية بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس

موانئ المنطقة الجنوبية بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس