شكرا لقرائتكم خبر عن «كشفت عدم تطبيق إجراءات كورونا».. قصة صورة أوقفت شركة نقل بالخارجة عن العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسببت صورة تداولها نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» في الوادي الجديد في إيقاف إحدى شركات وزارة النقل عن العمل في نقل الركاب من وإلى مركز الداخلة، وذلك بعدما أظهرت الصورة المتداولة عدم التزام الشركة بالتباعد الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وقرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، الأربعاء، وقف رحلات شركة الصعيد للنقل والسياحة التابعة لوزارة النقل من وإلى مركز الداخلة، وذلك بعد ثبوت عدم التزامها بالإجراءات الاحترازية المقررة بالاجتماع التنسيقي مع ممثلي شركات النقل بالمحافظة لتسيير رحلات النقل الجماعي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

كان «الزملوط» قد أكد في تصريحات صحفية، ضرورة إلزام شركات النقل الجماعي بتوفير المطهرات والكمامات للركاب وتسجيل بياناتهم قبل الرحلة ومراجعتها مع المختصين حفاظا على سلامة الركاب، بالإضافة إلى توفير بوابتي تعقيم (أفراد- سيارات ) لمركز الفرافرة لتعقيم الوافدين للمركز، مشيرًا إلى أن المحافظة أقرت عددًا من الاشتراطات الخاصة برحلات النقل الجماعي بالمحافظة، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأوضح أنه تقرر تخفيض عدد الركاب من وإلى مركز الداخلة بنسبة 50% وتخفيض عدد الركاب من القاهرة للداخلة والعكس بنسبة 75% والالتزام بتوزيع الكمامات على الركاب وتعقيم السيارات بالكامل، واستخدام موقف الأجرة بالخارجة لإنزال الركاب في نهاية الرحلة ومنع نزولهم داخل أحياء المدينة وإخطار الجهات المختصة بقيام الرحلات ووجهتها.

إيقاف إحدى شركات وزارة النقل عن العمل فى الوادى الجديد