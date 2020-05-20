شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري: سألتزم بالحجر المنزلي أسبوعين.. والمتحدث الرسمي: حالته الصحية جيدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «سألتزم بالحجر المنزلي أسبوعين»، وذلك بسبب لقائه الدكتور أيمن حمزة محافظ الدقهلية الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا، موضحا أنه «تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا في الديوان العام».

ومن جانبه، قال المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي لوزارة الري، أنه تم أخذ مسحة تحليل لفيروس كورونا المستجد من الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، وإنه بحالة صحية جيدة، مشيرا إلى أن الوزارة واصلت اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وشملت تلك الاجراءات ارتداء الكمامات وقفازات وفقا لتعليمات وزارة الصحة.

وأضاف «السباعي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه تم تعقيم مكتب الوزير بالمطهرات، وفحص جميع المخالطين في ضوء الحرص على صحة العاملين بالوزارة، موضحا إنه تم عمل مسحة لكل من قابل المحافظ من أول بوابة دخول الديوان العام وحتي مكتب وزير الري وحارس الوزير، كإجراء احترازى يتم وفقا للتدابير التي حددتها منظمة الصحة العالمية.