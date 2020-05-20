شكرا لقرائتكم خبر عن «تك وي».. مجموعات شبابية لتوصيل احتياجات المواطنين بـ«قرية البسقلون» في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكل اتحاد الجمعيات الأهلية بقرية البسقلون بمركز العدوة، إحدى مناطق العزل الطبي لوباء كورونا المستجد، مجموعات شبابية «تك وي»، تحت عنوان الاتحاد قوة، لتوصيل احتياجات المواطنين من السلع الغذائية واللحوم، وإعداد بسكوت العيد للمنازل للأسر الأكثر احتياجًا.

وخصص اتحاد الجمعيات غرف داخل مقرهم بالقرية، لتعبئة علب الحلويات والبسكويت وحقائب المأكولات من اللحوم والسلع الغذائية، بإشراف فريق من الاتحاد، يضم شعبان عبدالمقصود وأحمد عبدالله، ومحمود رجب، وعاشور سلامة، ربيع عبدالعزيز، وصالح فؤاد، والقيام بإعداد كشوف التوزيع، وتخصيص درجات نارية من متبرعين لتوصيلها للمنازل.

وقال محمود رجب، أحد شباب اتحاد الجمعيات الأهلية بالقرية، إن العمل الخيري صفة من صفات أهل القرية، وقد تزايد خلال الفترة الأخيرة وعقب ظهور وباء كورونا المستجد، حيث تم تشكيل فرق عمل داخل المقر، لتوزيع المساعدات من خلال الدراجات النارية «توك توك» ذات العجلات الثلاثة، أو على الأقدام من خلال مجموعات شبابية، وأشاد بدور الشباب المقيمين بالخارج بدورهم في دعم أبناء قريتهم، وأيضا الجمعيات الأهلية الداعمة.

وقال أحمد أبوغنيمة وطارق محمد سعد وعبدالوهاب خليفة، طلاب الثانوية العامة ومن المتطوعين، إنهم مساندين لاتحاد الجمعيات بالقرية في جميع الأنشطة الخيرية والخدمية، ومعتكفون على الأعمال الخدمية والخيرية بالاتحاد منذ توقف الدراسة وحتى اليوم بشكل يومي طوال النهار وجزء كبير من الليل، ونحن نقدر ونثمن قيمة هذا العمل منذ صغرنا حتى نرتقي بقريتنا والوصول بها إلى بر الأمان والسلام والخروج من هذه المحنة سالمين إن شاء الله.

من جانبه، قال محمد السيد أبوليلة، رئيس مركز العدوة، إنه تم توزيع 150 كرتونة غذائية من مؤسسة مصر الخير على أهالي القرية من الأسر الأكثر احتياجًا.

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وجبات اتحاد الجمعيات الأهلية بقرية البسقلون بمركز العدوة بالمنيا

وجبات اتحاد الجمعيات الأهلية بقرية البسقلون بمركز العدوة بالمنيا

وجبات اتحاد الجمعيات الأهلية بقرية البسقلون بمركز العدوة بالمنيا

وجبات اتحاد الجمعيات الأهلية بقرية البسقلون بمركز العدوة بالمنيا

وجبات اتحاد الجمعيات الأهلية بقرية البسقلون بمركز العدوة بالمنيا

وجبات اتحاد الجمعيات الأهلية بقرية البسقلون بمركز العدوة بالمنيا