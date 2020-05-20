شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تستقبل مصريين عائدين من الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت المدينة الجامعية بكلية البنات جامعة عين شمس عدة أفواج من المصريين العائدين من الخارج في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يبلغ عددهم حوالي ٥٤٠ فردا، حيث كان في استقبالهم الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بحضور محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، وإبراهيم سعيد المشرف العام على المدن الجامعية.

تمت استضافة أفراد الوفد بالمدينة الجامعية بكلية البنات كحجر صحي قبل عودتهم إلى منازلهم، وذلك ضمن خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين بالخارج في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقام الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة يرافقه الأستاذ الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بعمل جولة تفقدية لمتابعة أعمال الاستعدادات بالمدينة الجامعية طالبات، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتطهير لكافة المباني، وتوقيع الكشف الحراري على أفراد الوفد، وذلك بتواجد الطاقم الطبي لمتابعتهم.

كما أوضح أنه تم تعقيم وتجهيز المدينة الجامعية بكافة وسائل الإقامة وتسليم أفراد الوفد الوجبات الغذائية، وتوفير كافة سبل الراحة حفاظًا على سلامتهم، موجهًا فريق العمل بالمدن الجامعية بتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم، وتوفير جميع احتياجاتهم، على أن يكون التسكين بالأدوار الأولى لكبار السن وبالأدوار العليا للذين تقل أعمارهم عن ٣٠ عاما.

وأوضح الدكتور عبدالفتاح سعود، أنه قد تم تخصيص المدينة الجامعية للطالبات بكلية البنات والتي تحتوي على ٨٠٠ سرير لاستقبال المصريين العائدين من الخارج ضمن تحديات مواجهة فيروس كورونا، كما تم تجهيز المدينة الجامعية من حيث النظافة والصيانة لجميع المباني السكنية والغرف والمطعم وغيرها من الملحقات وما بها من تجهيزات على أعلى مستوى، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى من حيث الطعام وفرش المدينة لتقديم جميع الخدمات بصورة مجانية إلى جانب تقديم الرعاية الكاملة لهم.

كما قام العاملون بالمدينة بتسليم هدايا رمزية للعائدين للترحيب بهم والتهنئة على سلامة الوصول إلى أرض الوطن.

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جامعة عين شمس تستقبل عدة افواج من المصريين العائدين من الخارج

جامعة عين شمس تستقبل عدة افواج من المصريين العائدين من الخارج

جامعة عين شمس تستقبل عدة افواج من المصريين العائدين من الخارج