شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على استعدادات «محاكم المنيا» لاستئناف العمل عقب العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت 18 محكمة «حزبية– كلية» في المنيا، بالإضافة إلى 3 دوائر جنائية، استعداداتها لإستئناف العمل بدوائرها عقب أجازة عيد الفطر المبارك، بتطبيق منظومة للوقاية من الأمراض الوبائية وفيروس كورونا المستجد، شملت تحديد أعداد المتقاضين والمحامين، ووضع مقاعد متباعدة، وبوسترات إرشادية للجلوس والتوعية.

وشملت الإجراءات أيضا عدم دخول القاعات إلا بالكمامات، وتنفيذ خطة التباعد، عدم التزاحم على المكاتب، وقيام الحرس بتنفيذ منظومة الوقاية، مع استمرار أعمال التعقيم والتطهير والحفاظ على النظافة العامة.

وأصدر المستشار أشرف عقيل، رئيس المحكمة الابتدائية بالمنيا، توجيهاته إلى جميع القائمين على المحاكم باتخاذ الإجراءات الوقائية لإعادة تنظيم المقاعد، ولصق منشورات على أبواب القاعات، تشمل الأعداد المخصصة لها وعدم الدخول بدون كمامة والتعقيم قبل وبعد عقد الجلسات، مشددا على أعمال النظافة العامة وتوعية المترددين.

وشكلت الدكتورة دعاء شلقامي، الأمين العام لمحكمة المنيا، مجموعات عمل بمجمع المحاكم بمدينة المنيا لتنفيذ قرارات وزير العدل وتوجيهات رئيس محكمة المنيا الابتدائية بالقيام بأعمال التعقيم والتطهير ووضع البوسترات على المقاعد للمتقاضين .

كما شكلت لجان متابعة للمرور على المحاكم للتأكد من تنفيذ منظومة الوقاية من وباء كورونا، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة العدل.

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استعدادات محاكم المنيا لاستئناف العمل عقب العيد

استعدادات محاكم المنيا لاستئناف العمل عقب العيد

استعدادات محاكم المنيا لاستئناف العمل عقب العيد

استعدادات محاكم المنيا لاستئناف العمل عقب العيد