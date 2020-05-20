شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بـ«سموم الإسكندرية»: 242 حالة خلال أسبوعين.. بينهم «حبة الغلة والمخدرات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر طبي بمركز السموم التابع لكلية الطب في جامعة الإسكندرية إن المركز استقبل خلال الأسبوعين الماضيين 242 حالة تسمم «أطفال وبالغين» لأسباب متعددة، مشيراً إلى أن جميع الحالات حصلت على الإسعافات الأولية والأمصال وخرجت بعد التعافي.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الأربعاء، أن نسبة المصابين من الأطفال تتعدى 50% والباقي بالغين، مشيرًا إلى أن أسباب التسمم تراوحت ما بين المبيدات والتي جاءت كأعلى نسبة تلتها المواد الأكالة مثل الأحماض والقلويات والمنظفات والكلور، فيما جاءت المخدرات في المركز الثالث .

وأوضح أنه تم تقديم الإسعافات الأولية في قسم الاستقبال فور وصول الحالات بحيث يتم خروجها بعد تلقى العلاجات في الاستقبال دون الوصول إلى المركز والبعض استلزم حالته الصحية حجزه بالعناية المركزة لحين تلقى العلاج اللازم، مشيرًا إلى أن الحالات التي يستقبلها المركز من محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح.