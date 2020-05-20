شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة» تتابع وصول 3 رحلات من الإمارات لنقل العالقين المصريين اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا عاجلا، اليوم الأربعاء، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للعمالة المصرية بالخارج، تلقى الوزير تقريرا من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، أشارت فيه الملحق العمالي بأبوظبي حنان شاهين، إلى أنه سوف تقلع اليوم الأربعاء 3 رحلات لمصر للطيران من مطار أبوظبي على متنها ٩٠٠ من أبناء الجالية من العالقين بدولة الإمارات العربية المتحدة، استكمالا لخطة الدولة لإعادة أبنائها العالقين.

وأوضحت أن الرحلة الأولى رقم ms 2917 بتوقيت الواحدة فجرا وتصل إن شاء الله الثانية والنصف فجراً، والثانية رقم ms 915 تقلع الساعة الخامسة عصرا وتصل السادسة والنصف مساءا، والثالثة رقم ms2915 تقلع الساعة التاسعة مساءا وتصل العاشرة والنصف ان شاء الله، وذلك بمعدل300 راكب في كل رحلة.

وكانت السفارة المصرية بالعاصمة أبوظبي قد رتبت رحلات استثنائية للعالقين على «مصر للطيران» (القاهرة- أبوظبي) لتكون خمس رحلات يومي الثلاثاء والأربعاء على التوالي 19 و20 مايو الجاري.