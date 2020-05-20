مد إجازة عيد الفطر إلى يوم الجمعة في القطاع العام

صرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه من المقرر صدور قرار بمد إجازة عيد الفطر المبارك لتصل إلى نهاية الأسبوع بمعدل 5 أيام بدلا من 3 أيام فقط وذلك القرار يخص العمال في القطاع العام.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج «القاهرة الأن» أن الإجازة المقررة سوف تبدأ أول أيام عيد الفطر المقررة لها أن تكون يوم الاحد القادم، وذلك وفق ما سيتم تقريره من جانب الاستطلاعات الفلكية لدار الافتاء، وتنتهي الإجازة في يوم الخميس غير شاملة ليومي الجمعة والسبت.

كما تضمن قرارات مجلس الوزراء بغلق كافة المطاعم والمولات والمحلات التجارية الكبرى وغلق الطرق ما بين المحافظات خلال عطلة عيد الفطر المبارك.