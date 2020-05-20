قرار مجلس الوزراء بإغلاق الطرق بين المحافظات خلال العيد

صرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على انه خلال أيام العيد الثلاث سوف يتم غلق كافة الطرق ما بين المحافظات ومستمرة لنهاية الاسبوع، وأما بخصوص أمر بالرحلات الجماعية فإنها ملغية في الأعياد والأيام العادية أيضا، ولكن سوف يسمح للسيارات الخاصة بالمرور فقط حتى الساعة الخامسة مساءً.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج القاهرة الآن، المذاع عبر شاشة العربية الحدث، مع الإعلامية لميس الحديدي، على أن إجراءات الحظر في أيام العيد ستكون صارمة وحازمة وسوف يتم تطبيقها بكل شدة وحزم، وذلك حرصا من الدولة على الخروج بسلام من الإجازة في ظل الظروف الحالية.