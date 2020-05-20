استمرار فكرة كوبونات السلع الغذائية طوال العام

صرح هشام عبدالمنعم، مدير عام المجمعات الاستهلاكية في وزارة التموين والتجارة الداخلية، على إن تجربة الحكومة الخاصة بكوبونات السلع الغذائية سوف تستمر طوال العام وليست مخصصة لعيد الفطر فقط، حيث أكد على أنها فكرة ناجحة مقدمة من جانب الدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية لمناهضة المواطن البسيط في ظل الظروف الحالية الصعبة.

حيث قد أشار «عبدالمنعم» خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، بأن فكرة الكوبونات أمر جيد للمستهلك، فإنها تمنحه الأحقية في اختيار السلع التي يرغب في شراءها ويحتاج لها فعلا وبعد حصوله على الكوبون يكون له أحقية المستهلك في التوجه لأي فرع من فروع شركة الأهرام البالغ عددها 167 فرع، أو فروع شركة النيل البالغ عددها 180 فرع لصرف الكوبونات، ويبلغ قيمة الكوبون من 20 جنيه إلى 100 جنيه.