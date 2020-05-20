شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فتح باب التقدم.. التعليم تنشر فيديو تعريفى بالمدارس المصرية اليابانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فيديو لتعريف أولياء الأمور الراغبين فى التقدم للعام الدراسى الجديد 2020،2021، بالمدارس المصرية اليابانية

وأكدت وزارة التربية والتعليم،: تسعى المدارس المصرية اليابانية إلى تطبيق النموذج الياباني من الأنشطة التعليمية “توكاتسو”، وتشير هذه الكلمة إلى مفهوم التنمية الشاملة للطفل من جميع الجوانب، والتي تركز على بناء شخصية الطفل المتمثلة في سلوكياته ومهاراته وقيمه واتجاهاته بنفس درجة الأهمية لتنمية معارفه ومعلوماته ومهاراته العقلية.

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وتابعت الوزارة، تسعى أنشطة التوكاتسو ونموذج اليابانى إلى خلق مواطن صالح متزن منتج يحترم نفسه والآخرين ويقوم بأدواره في المجتمع لما فيه صالحه الشخصي وصالح المجتمع ككل على حدٍ سواء. ويتحقق ذلك من خلال مجموعة من الأنشطة المرتبطة بالمهارات الحياتية التي تدرج في الممارسات اليومية داخل المدرسة.

اتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التقديم إلكترونيا للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل 2020،2021، عبر الرابط التالتى" https://ejspa4students.moe.gov.eg/



وأكدت الوزارة أنه بعد الضغط على الرابط" يظهر لولى الأمر استمارة يجب ملئها وتتضمن" الرقم القومى للطفل + سن الطفل فى أول أكتوبر 2020 + المرحلة المتقدم عليها الطفل" مؤكدة أن لوزارة التربية والتعليم الحق في عدم قبول طلب الالتحاق بأسرة المدارس اليابانية في حالة عدم توافر شروط الالتحاق لديه



وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن شروط وأحكام التقدم تتمثل فى": يجب أن يكون الطفل مصري الجنسية، والتقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية يكون عبر البوابة الإليكترونية فقط وهو إجراء خاص بالمدارس المصرية اليابانية التي سيتم تشغيلها العام الدراسي 2020-2021 علي ألا تطبق هذه القواعد علي أي مدارس أخري تابعة لوزارة التربية والتعليم ولن يتم قبول أى طلبات للتقدم بأى وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة او تم تقديمها قبل الميعاد المحدد وتتساوى الفرص لجميع الطلبات المقدمة بغض النظر عن أولوية التسجيل.

