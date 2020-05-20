القوى العاملة :اليوم وصول 3 رحلات من الإمارات على متنها 900 من العالقين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا عاجلا اليوم من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة ، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل.
ويأتي ذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للعمالة المصرية بالخارج، تلقى الوزير تقريرا من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي ، أشارت فيه الملحق العمالي بأبوظبي حنان شاهين، إلي أنه سوف تقلع اليوم الأربعاء 3 رحلات لمصر للطيران من مطار أبو ظبي على متنها 900 من أبناء الجالية من العالقين بدولة الامارات العربية المتحدة، استكمالا لخطة الدولة لإعادة أبنائها العالقين.
وأوضحت أن الرحلة الأولى رقم ms 2917 بتوقيت الواحدة فجرا وتصل إن شاء الله الثانية والنصف فجراً، والثانية رقم ms 915 تقلع الساعة الخامسة عصرا وتصل السادسة والنصف مساءا، والثالثة رقم ms2915 تقلع الساعة التاسعة مساءا وتصل العاشرة والنصف ان شاء الله ، وذلك بمعدل300 راكب في كل رحلة .
وكانت السفارة المصرية بالعاصمة أبوظبي قد رتبت رحلات استثنائية للعالقين علي "مصر للطيران" (القاهرة- أبوظبي ) لتكون خمس رحلات يومي الثلاثاء والأربعاء علي التوالي 19 و20مايو الجاري.
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