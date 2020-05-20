شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: مصروفات المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل 11650 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن النظام التعليمى والشروط والأحكام واجبة النفاذ والتطبيق على المدارس المصرية اليابانية، وتعتبر هذه الشروط والأحكام بمثابة العقد بين المدارس المصرية اليابانية وأولياء الأمور وهى شروط وقوعد ملزمة وواجبة النفاذ، حيث إنها تتفق مع صحيح القواعد والقوانين المنظمة للعمل بالمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وبالطبيعة الخاصة بالمدارس المصرية اليابانية وهى بمثابة السند القانونى المرجعى للطرفين.

وشددت الوزارة على أن النظام التعليمى فى المدارس المصرية اليابانية يتمثل فى أن المنهج المستخدم فى هذه المدارس هو المنهج الدراسى المصرى الجديد (2.0) باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أنشطة "التوكاتسو" كأنشطة أساسية، ولغة التدريس فى المدارس هى اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى تدريس منهج المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية Connect Plus.

وأعلنت الوزارة أن مصروفات المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2020 / 2021 تبلغ 11650 جنيهاً للطالب تشمل المصروفات المدرسية والكتب ولا تشمل الزى المدرسى، وذلك وفق قواعد وزارة التربية والتعليم، ويتم سداد مبلغ 1000 جنيه كمقدم مصروفات لكل الطلبة لا يسترد، وسيكون من إجمالي المصروفات الدراسية يتم سداده فى خلال 15 يوما من تاريخ إخطار ولى الأمر رسمياً بقبول ابنه بشكل نهائى، وحال رغبة ولى الأمر تحويل أو عدم إكمال ملف ابنه لا يحق لولى الأمر المطالبة استرداد مبلغ مقدم المصروفات.

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وأوضحت الوزارة يتم تسليم المدرسة إيصال السداد قبل انتهاء المهلة وإلا سيتم رفض طلب ولى الأمر والانتقال إلى الطفل التالى فى قائمة الانتظار ولن يتم إعادة النظر فى ملف الطفل مرة ثانية.

وأكدت الوزارة أن وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية تصدر قواعد سداد هذه المصروفات بشكل سنوى، وهى هذا العام على قسطين الأول 7650 جنيها والثانى 4000 جنيه، وذلك فى مواعيد محددة وبقواعد ملزمة يتم تطبيق القانون عند مخالفتها، وسوف تكون تلك المبالغ قابلة للزيادة وفقا للقواعد والأحكام التى تعتمدها وزارة التربية والتعليم فى شأن المدارس المصرية اليابانية.

وأشارت إلى أن الزى المدرسى إلزامى على كل الطلاب الجدد والمنقولين من مرحلة إلى المرحلة الأعلى بتكلفة 1000 جنيه مصرى، مكون من مجموعة تشمل (بنطلون/جيب و2 بولو شيرت واحد صيفى وواحد شتوى، زى رياضى قطعتين، وجاكت شتوى).