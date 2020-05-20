شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: البدء فى إنشاء 4 محطات وسيطة بمنظومة المخلفات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بممثلى واستشاري الهيئة العربية للتصنيع وجهاز تنظيم وادارة المخلفات وفريقه الاستشاري من جامعة حلوان عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة الأمور الفنية الخاصة بالمحطات الوسيطة لاعتماد التصميمات والرسومات الهندسية واللوحات التنفيذية للمحطات.

وأكدت الدكتورة ياسمين خلال الاجتماع على ضرورة حصول استشارى جهاز تنظيم وادارة المخلفات على مواصفات الفنية للمعدات اللازمة لتشغيل المحطات لاعتمادها وتذليل كافة العقبات الفنية أمام تنفيذ تلك المحطات التي تنفذها الهيئة العربية للتصنيع والتى يصل عددها الى(11) محطة وسيطة ثابتة ومجمعة متحركة.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد الى انها تقوم بالمتابعة الدورية للجدول الزمني المخصص للانتهاء من الرسومات التصميمية للبدء في تنفيذ عدد من المحطات الوسيطة المقرر إقامتها وتذليل العقبات التي تواجه فريق العمل، وذلك ضمن مهام وزارة البيئة فى الاعداد لمنظومة المخلفات الجديدة وتوجيهات القيادة السياسية لوضعها حيز التنفيذ، وبروتوكول التعاون الموقع بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات لعام 2019/2020.

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ويعد هذا الاجتماع الثالث ضمن سلسلة الاجتماعات التي عقدتها وزيرة البيئة لمتابعة الموقف الحالي لعملية إجراء الدراسات والإعداد لتنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة فيما يخص المحطات الوسيطة التى يتم انشاءها بعدد من محافظات الجمهورية فى اطار المنظومة.

واضافت فؤاد ان الاجتماع َتناول الاجراءات الخاصة بمتابعة التصميمات ومراجعة الرسومات الهندسية للمحطات الوسيطة والاتفاق على عدة نقاط ليسهل استكمال العمل فيها، حيث تم البدء فى تنفيذ عدد (4) محطات ( منشأة ناصر بمحافظة القاهرة - يوسف الصديق بمحافظة الفيوم- دمنهور بمحافظة البحيرة – منطقة ناصر بمحافظة بني سويف)، وجارى الانتهاء من اعتماد الرسومات التنفيذية والتفصيلية لباقى المحطات للبدء فى تنفيذ الأعمال الإنشائية كما هو مخطط لها .