شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت يعلن نتيجة مسابقة التفكير النقدى للطلاب والخريجين وهيئة التدريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، نتائج النسخة الأولى من مسابقة التفكير النقدى للعام الجامعي 2018-2019، والتي تقدم لها 100 متسابق في مسارات المسابقة الثلاثة، المسار الأول للطلبة والثانى للخريجين والثالث لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بهدف تقديم حل لمشكلة فردية أو عامة باستخدام المنهج العقلانى النقدي؛ وتقديم ورقة بحثية حول أهمية التفكير بشكل عام للطالب والتفكير النقدى بشكل خاص فى مقابل أنماط التفكير الأخرى، أو تقديم عمل فني "مادة فيلم أو عمل مسرحي" توضح من خلاله أهمية التفكير العقلاني النقدي، وعمل أدبي مثل القصص القصيرة أو الشعر أو الرواية، والتحليل العقلانى لأي كتاب من الكتب ونقده، وذلك ضمن مشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصري.

وأعلن رئيس جامعة القاهرة،فى بيان صادر عن الجامعة ، عن أسماء الفائزين في المسابقة، حيث فاز في مسار الطلاب بالمركز الأول مناصفة الطالبة عبير سعد عبد العظيم والطالب شريف محمد كمال شلال، وفاز بالمركز الثاني مناصفة الطالبة آيه حسن حسان عناني والطالب نور الدين نادر زكي عواد، وفاز بالمركز الثالث مناصفة الطالبة وصال يحيي زين العابدين منتصر والطالبة فرح أبي طلعت مسلم، وفاز بالمركز الرابع الطالب محمد شحاته علي عثمان مناصفة مع الطالب عبد الحميد صابر عبد الحميد، كما فازت الطالبة جيهان عادل علي محمود بالمركز السادس، وفازت الطالبة ايمان محمد مصطفي محمد بالمركز السابع، وتم حجب الجائزة الخامسة والجوائز من الثامنة حتي الخامسة عشرة لعدم وصول الأعمال المقدمة للمعايير الخاصة بها.



وفي مسار أعضاء هيئة التدريس فاز الدكتور عصام زكريا محمود جميل بالجائزة الأولى مناصفة مع الدكتور أحمد محمد موسى عبد المحسن، وفازت بالجائزة الثانية الدكتورة هالة محمد لبيب محمد عنبه مناصفة مع كل من الدكتورة الهام عبدالحميد فرج بلال والدكتورة شادية عبدالحليم تمام والدكتور سامح ابراهيم عوض الله والدكتورة عبير احمد عبدالله حسانين والدكتورة شيماء محمود محمد جمعه، وفازت بالجائزة السادسة كل من الدكتورة ايناس السيد محمد احمد والدكتورة مروة محمد جمال الدين المحمدي، والجائزة السابعة فازت بها الدكتورة رباب فهمي أحمد عبدالعال، وتم حجب الجوائز الثالثة والرابعة والخامسة والجوائز من الثامنة حتي الخامسة عشرة لعدم وصول الأعمال المقدمة للمعايير الخاصة بها.

وعلى مستوي مسار الخريجين فاز بالجائزة الأولى مناصفة كل من هشام أحمد محمد ابراهيم سرور وسلمي ابراهيم محمد ابراهيم، وفاز بالجائزة الثانية مناصفة سالي عادل محمد احمد ابوالعلا و ايناس محمود محمد الشوادفي، وفاز بالجائزة الثالثة مناصفة ياسمين احمد انور احمد عيسي والسيد محمد السيد محمد بدوي، وفاز بالجائزة السادسة مصطفي محمد عبدالتواب عبدالقادر ، وحجبت الجائزة الرابعة والخامسة والجوائز من السابعة حتي الخامسة عشرة لعدم وصول الاعمال المقدمة للمعايير الخاصة بها.

وقال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الإنتقال من عصر لآخر يتطلب منا تغيير طرق تفكير الناس التي تحدد رؤيتهم للعالم ولأنفسهم وللمجتمع، وبالتالي تحدد سلوكهم مع الآخرين، مؤكدًا أهمية تغيير طرق التفكير المصري بأن يكون تفكيرا نقديا علميا قائما علي جمع المعلومات والتحليل والمقارنة والتقويم ووضع الفروض واستنتاج النتائج والتحقق منها.

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من جانبه، قال الدكتور عبدالله التطاوي، المستشار الثقافي لرئيس جامعة القاهرة ورئيس لجنة التحكيم، إنه اشترك بالمسابقة عدد من الباحثين من جامعة القاهرة ومن خارجها، بلغ عددهم 100 متسابق ، مُشيرًا إلى أن لجان التحكيم ضمت أساتذة من كليات جامعة القاهرة وهي الآداب، والتربية للدراسات العليا، والتجارة، والاقتصاد والعلوم السياسية، والعلوم، والآداب، ودار العلوم. كما ضمت اللجان أساتذة من جامعتي المنيا والإسكندرية وأكاديمية الفنون والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وأضاف المستشار الثقافي لرئيس الجامعة ، أن مسابقة التفكير النقدي تضمنت 3 مسارات فى كل المجالات وهي: مسار لطلاب الليسانس و البكالوريوس وطلاب الدراسات العليا، وتقدم له 45 متسابقا، ومسار للعاملين بالجامعة والخريجين وتقدم له 36 متسابقا، ومسار لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من جامعة القاهرة والجامعات المصرية وتقدم له 19 متسابقا.

وأوضح الدكتور التطاوي، أنه تم تشكيل اللجان الثلاثية لتقييم الأعمال المقدمة طبقا لطبيعتها، وروعي في التشكيل أن يكون أحد الأعضاء من داخل الجامعة، والعضوان الآخران من خارجها، وفي بعض الأحيان كان الأعضاء الثلاثة من خارج الجامعة. ونظرا لظروف جائحة كورونا وخوفا على الجميع من العدوى سوف تسلم الجوائز بعد زوال الجائحة، في عيد العلم السنوي لجامعة القاهرة.