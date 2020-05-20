شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 200 كرتونة مواد غذائية بمبادرة جامعة حلوان لدعم العمالة اليومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم الأربعاء المبادرة الرابعة من مبادرات "الجامعة معاك" والتي ينظمها مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، ومشاركة العديد من الجمعيات الاهلية على مستوى الأحياء المحيطة بالجامعة وغيرها من الأحياء الأخرى، وتضمنت المبادرة توزيع عدد 200 كرتونة من المواد الغذائية.

يأتى ذلك استمرارًا لجهود جامعة حلوان في دعم العمالة اليومية بالمناطق العشوائية تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة فى بيان صادر عن جامعة حلوان ، أن هذه المبادرات هي استكمال لسلسلة مبادرات تم أطلاقها تحت شعار الجامعة معاك مؤكدًا على إستمرارها خلال الفترات القادمة تأكيدًا لتكامل دور الجامعة مع دور الدولة في خدمة المجتمع خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وتأكيدًا على تنفيذ توجهات القيادة السياسية للاهتمام بالمواطن في هذه الفترة الهامة بهدف تحقيق التضامن مع أطياف المجتمع والعمل على دعم العمالة المؤقتة ولاسيما في المناطق المحيطة بالجامعة.

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ومن جانبه أشاد الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة بأهمية هذه المبادرات حيث تمثل أحد جسور العمل التنموى لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولاسيما مع تنامى تعاون القطاع مع الجمعيات الأهلية فى تنفيذ مبادرات المشاركة المجتمعية، مشيراً إلى أهمية دعم العمالة اليومية والأسر الأكثر احتياجا لتحقيق الفائدة المرجوة من العمل التنموى الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية لقطاع البيئة، ولدعم البيئة وخدمة المجتمع المحيط بالجامعة.

وفي السياق ذاته أوضحت الدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية أهمية هذه المبادرات لرفع وعى المواطن بدور الدولة من جانب، ودور كلا من الجامعة بمشاركة الجمعيات الأهلية في المناطق العشوائية والمحيطة بالجامعة من جانب آخر وذلك مع انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن أساس الحماية من المرض هو دور ووعي المواطن المصرى وادراكه للجهود المبذولة من الدولة، التي تثق في وعى وحرص المواطن مع الدولة على العبور من هذه الازمة.

ويهتم مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بقياس اتجاه المواطنين تجاه هذه المبادرات التى تؤكد أن المجتمع المصرى نسيج قوى ضد أى مخاطر وإن وعى المواطن جسر أمان للوطن فى الازمات والشدائد، وذلك في ظل خطة المركز المنفذة بالتعاون مع قطاع البيئة لتنفيذ مبادرات الجامعة معاك لتحقيق أهداف مصر الاستراتيجية وفقا لرؤية 2030 للتنمية المستدامة.