شكرا لقرائتكم خبر عن لأولياء الأمور.. سجل لابنك الآن للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التقديم إلكترونيا للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل 2020،2021، عبر الرابط التالتى" https://ejspa4students.moe.gov.eg/

وأكدت الوزارة أنه بعد الضغط على الرابط" يظهر لولى الأمر استمارة يجب ملئها وتتضمن" الرقم القومى للطفل + سن الطفل فى أول أكتوبر 2020 + المرحلة المتقدم عليها الطفل" مؤكدة أن لوزارة التربية والتعليم الحق في عدم قبول طلب الالتحاق بأسرة المدارس اليابانية في حالة عدم توافر شروط الالتحاق لديه .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن شروط وأحكام التقدم تتمثل فى": يجب أن يكون الطفل مصري الجنسية، والتقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية يكون عبر البوابة الإليكترونية فقط وهو إجراء خاص بالمدارس المصرية اليابانية التي سيتم تشغيلها العام الدراسي 2020-2021 علي ألا تطبق هذه القواعد علي أي مدارس أخري تابعة لوزارة التربية والتعليم ولن يتم قبول أى طلبات للتقدم بأى وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة او تم تقديمها قبل الميعاد المحدد وتتساوى الفرص لجميع الطلبات المقدمة بغض النظر عن أولوية التسجيل.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن لغة التدريس فى المدارس هى اللغة الإنجليزية والمنهج المستخدم فى هذه المدارس هو المنهج الدراسي المصري 2.0 بالاضافة الى أنشطة “التوكاتسو” كأنشطة أساسية.

وأنشطة التوكاتسو هى مجموعة أنشطة تعليمية ضرورية لنمو الطلاب وبنائهم لعلاقات إنسانية جيدة لازمة للإرتقاء بهم؛ ففى الأنشطة الخاصة تلك يقوم الطلاب بوضع أهداف لهم، وبذل الجهود بصورة اختيارية ذاتية تطبيقية، ويقومون بالتفكير من تلقاء أنفسهم وتبادل الحوار والمناقشة والبحث عن حل للمشكلات وتوافق الآراء، وهى أنشطة لا يتم إدراجها فى إطار المواد الدراسية، ولا تتمثل أهداف الأنشطة الخاصة فى تغيير سلوكيات الطلاب داخل المدرسة فحسب، بل تمتد إلى المنزل والمجتمع خارج نظاق المدرسة.

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