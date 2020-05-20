شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب صيادلة أسوان يعلن وفاة صيدلانية إثر إصابتها بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور محمد الفاتح، نقيب الصيادلة بأسوان، بمزيد من الحزن والأسي، الشهيدة الصيدلانية رحاب عبد الصبور، جراء إصابتها بفيروس كورونا، وتوجه بخالص التعازي لصيادلة مصر عامة وصيادلة أسوان خاصة.

وأرسلت النقابة العامة للصيادلة، خطابا إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، لموافاة النقابة أولا بأول ببيانات الصيادلة الذين توفوا بفيروس كورونا، والمصابين أيضا، ليتثنى للنقابة تقديم الدعم اللازم لهم ولأسرهم.

وأكدت النقابة، فى بيان سابق لها، على حرصها على تقديم الدعم النقابى لأعضائها ومساندتهم فى ظل هذه الظروف، ومجابهة انتشار فيروس كورونا، كما ارسلت النقابة خطابا ايضا للنقابات الفرعية لسرعة التواصل مع الجهات المعنية بالمحافظة لموافاتها بأسماء الصيادلة المتوفين والمصابين بكورونا.

يأتى ذلك بعد قرار المستشار محمد فكرى الحارس القضائى للنقابة العامة للصيادلة، ولجنة إدارة النقابة، دعم أسرة كل صيدلى متوفى نتيجة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، بمبلغ 50 ألف جنيه، مشيرا إلى أن ذلك إضافة لما سيتم صرفه من اتحاد نقابات المهن الطبية 50 ألف جنيه فى حالات الوفاة، و20 ألف للإصابات.

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وأكدت النقابة، على دعمها الكامل للصيادلة الذين يتصدرون الصفوف الأولى لمجابهة انتشار فيروس كورونا، ويقدمون الخدمة الصحية لكافة المواطنين فى ظل الظروف الطارئة التى تتعرض لها البلاد.

كما اقترحت نقابة صيادلة القاهرة على اتحاد نقابات المهن الطبية، تحويل نوادي الاتحاد أو تأجير فندق لأعضائه وأسرهم الذين يحتاجون للعزل بدون رعاية طبية، بسبب جائحة كورونا، وعدم توافر أماكن لعزل الأعضاء بالنقابات الأربعة أعضاء الاتحاد "الأطباء البشريين، الأطباء البيطريين، أطباء الأسنان، الصيادلة"، مشيرة إلى أن ذلك إيمانا من النقابة بالدور المنوط بها نحو أعضائها فى ظل الظروف الراهنة من جائحة كورونا والعبء الملقى على الفريق الطبي بكل قطاعاته.