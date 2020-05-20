شكرا لقرائتكم خبر عن عميدة قصر العيني تنفي صحة إجراء تحاليل فيروس كورونا بالمنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الدكتورة هالة صلاح الدين، عميدة طب قصر العيني بجامعة القاهرة، ما تم تداوله عن إجراء مستشفيات قصر العيني مسحات PCR ، التحاليل الخاصة باكتشاف فيروس كورونا كوفيد 19في المنازل.

وقالت الدكتورة هالة صلاح الدين، بحسب بيان صادر عن جامعة القاهرة منذ قليل، إن الجامعة فوجئت بتداول اخبار كاذبة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بأن قسم التحاليل بالقصر العيني يعلن عن تفعيل خدمة أخذ المسحات الخاصة بتحليل كورونا كخدمة منزلية ، وهو أمر غير صحيح.

وكانت جامعة القاهرة ، نفت صحة الوثائق المتداولة المتضمنة معلومات عن بروتوكولات لعلاج المصابين بفيروس كورونا منسوبة إليها، وشددت علة ضرورة الرجوع الي الجامعة للتأكد من صحة هذه المعلومات وصدقها واكتمالها. صرح بذلك دكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمى لجامعة القاهرة موضحا أنه قد تلاحظ وللاسف بين بعض مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى وبينهم كتاب وقادة رأى تداول وثائق مختلقة ومفبركة تتضمن توصيفا غير صحيح وغير دقيق لبروتوكولات علاجية لفيروس كورونا المستجد زاعمة انها تستخدم في القصر العينى الفرنساوى وممهورة بتوقيع مدير المستشفى، الذى من جانبه نفى صحة ودقة هذه المعلومات بل ووصفها بانها معلومات كلها أخطاء.

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وأضاف دكتور محمود علم الدين ان الجامعة تحذر من مغبة نشر أى وثائق تتضمن معلومات غير صحيحة وغير دقيقة وغير مكتملة على صحة الأفراد وتعاملهم مع فيروس كورونا مؤكدة أن ذلك السلوك يدخل في بند الأخبار الزائفة في موضوعات حساسة وحيوية مثل علاج الإصابة بفيروس كورونا بدون التدقيق والاستناد للمصادر العلمية المتخصصة والرسمية؛ وتحذر من تداولها باعتبارها معلومات غير دقيقة وغير متكاملة عن وصفات أو بروتوكولات علاجية قد يؤدى الاعتماد عليها إلى أضرار وتداعيات صحية خطيرة لمن يستخدمها.

وتؤكد جامعة القاهرة انها مستعدة دائمًا للرد على أي تساؤلات حول مثل هذه الموضوعات من خلال المسئولين والإدارات المختصة بها وكذلك من خلال مكتبها الإعلامي.