شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جامعة عين شمس تستقبل عدة أفواج للمصريين العائدين من الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت المدينة الجامعية بكلية البنات جامعة عين شمس عدة افواج من المصريين العائدين من الخارج من دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يبلغ عددهم حوالي 540 فردا، حيث كان في استقبالهم الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحضور محمد الخطيب امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب ، و ابراهيم سعيد المشرف العام على المدن الجامعية.

ويتم استضافة أفراد الوفد بالمدينة الجامعية بكلية البنات كحجر صحي قبل عودتهم إلى منازلهم وذلك ضمن خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين بالخارج فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقام الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة يرافقه الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بعمل جولة تفقدية لمتابعة أعمال الاستعدادات بالمدينة الجامعية طالبات.

وأكد المتينى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتطهير لكافة المبانى، وتوقيع الكشف الحراري على أفراد الوفد وذلك بتواجد الطاقم الطبي لمتابعتهم، موضحا أنه تم تعقيم وتجهيز المدينة الجامعية بكافة وسائل الإقامة وتسليم أفراد الوفد الوجبات الغذائية، وتوفير كافة سبل الراحة حفاظًا على سلامتهم، موجهًا فريق العمل بالمدن الجامعية بتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم، وتوفير جميع احتياجاتهم، علي أن يكون التسكين بالأدوار الأولى لكبار السن وبالأدوار العليا للذين تقل اعمارهم عن ٣٠ عاما.

واوضح الدكتور عبد الفتاح سعود أنه قد تم تخصيص المدينة الجامعية للطالبات بكلية البنات والتي تحتوي علي 800 سرير لاستقبال المصريين العائدين من الخارج ضمن تحديات مواجهة فيروس كورونا ،كما تم تجهيز المدينة الجامعية من حيث النظافة والصيانة لجميع المباني السكنية والغرف والمطعم وغيرها من الملحقات وما بها من تجهيزات على أعلى مستوى، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى من حيث الطعام وفرش المدينة لتقديم جميع الخدمات بصورة مجانية الي جانب تقديم الرعاية الكاملة لهم.

كما قام العاملون بالمدينة بتسليم هدايا رمزية للعائدين للترحيب بهم والتهنئة على سلامة الوصول إلى أرض الوطن.