شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: انتظام صرف مساعدات تكافل وكرامة للمستفيدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى، عملية صرف مساعدات برنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة لضمان اتباع الإجراءات الاحترازية، لتجنب التكدسات ومنع انتشار فيروس كورونا، حيث يتم الصرف من خلال 4000 مكتب بريد على مستوى الجمهورية لأكثر من 3 ملايين أسرة، حيث أشارت غرفة عمليات الوزارة إلى انتظام الصرف.

وكانت نيفين القباج قد أكدت أن الوزارة أعدت خطة لصرف تكافل وكرامة تضمنت البدء فى صرف مساعدات كرامة الموجهة لكبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة على مدار يومى 16 و17 مايو، ثم بدء الصرف لأسر تكافل مع إتاحة الصرف لمستفيدى كرامة فى نفس الوقت، لافتة إلى أن محافظات الصعيد تضم معظم مستفيدى تكافل وكرامة، وأنه فى شهر مايو تأتى محافظة المنيا كأكثر المحافظات المستفيدة من الدعم النقدى بقيمة تزيد على 161 مليون جنيه لنحو 345 ألف أسرة.

كما بلغ نصيب محافظة أسيوط 127 مليون جنيه يستفيد منها 280 ألف أسرة، ثم محافظة سوهاج التى يصل الدعم المخصص لها هذا الشهر إلى 112 مليون جنيه لـ246 ألف أسرة، كما أن وزارة التضامن الاجتماعى تسعى لمد مظلة الحماية الاجتماعي لتشمل أكبر عدد من الأسر، وأن الوزارة حرصت خلال أزمة كورونا إضافة أسر جديدة للاستفادة من الدعم النقدي وصل إلى 160 ألف أسرة، كما ستتم إضافة 50 ألف أسرة جديدة قبل 30 يونيو المقبل ليصل إجمالى عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة 3.6 مليون أسرة تضم أكثر من 15 مليون فرد.

