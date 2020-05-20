شكرا لقرائتكم خبر عن "العصار" يجرى اتصالا مع محافظ الدقهلية للاطمئنان على حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجري الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي اتصالا هاتفياً مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية للاطمئنان علي صحته بعد أن تم الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد معرباً عن خالص تمنياته بسرعة الشفاء العاجل والعودة لممارسة عمله بصورة طبيعية بالمحافظة.

وأشار العصار أن هناك تعاون قائم ومستمر بين وزارة الإنتاج الحربي ومحافظة الدقهلية في العديد من المشروعات القومية التي تهم المواطن، وذلك وفق آخر لقاء بينهما، حيث قام باستقبال الدكتور أيمن مختار يوم الأحد ١٠ مايو بمقر الوزارة لمتابعة وبحث عدد من ملفات التعاون مع المحافظة.

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