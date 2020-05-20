شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: سأصلى العيد فى بيتي صلوا فى منازلكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنه لن يتم فتح المساجد لأداء صلاة العيد، قائلاً: "سأصلى العيد فى بيتى صلوا فى بيوتكم حافظوا على أنفسكم".

يأتى ذلك فيما قررت وزارة الأوقاف إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بحضور نحو عشرين مصليا فقط من العاملين بالأوقاف وبمراعاة ضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية ، ومراعاة وجود مسافة نحو متر ونصف على الأقل بين كل مصل وآخر .



وأضافت الوزارة أنه سيتم نقل الصلاة على الهواء مباشرة عبر قنوات التلفزيون المصري والإذاعة المصرية ،وسيتم السماح لجميع المساجد التي كانت تقام بها صلاة الجمعة بإذاعة تكبيرات صلاة العيد عبر مكبرات الصوت الخارجية بالمسجد ، دون السماح بالتجمع سواء للتكبير أم للصلاة بالمساجد أو الساحات ، مع عدم ترك المسجد مفتوحا أثناء إذاعة تكبيرات العيد ، و تطبيق العقوبات المقررة لمخالفة قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن منع التجمعات أو مخالفة تعليمات وزارة الأوقاف بشأن تعليق الجمع والجماعات بما في ذلك أي تجمع لصلاة العيد سواء في المساجد أم في الساحات حفاظًا على النفس البشرية من أية مخاطر تصيبها نتيجة التجمعات وأثرها في سرعة نقل العدوى بفيروس كورنا ، وذلك انطلاقا من أن أعظم مقاصد شريعة الاسلام حفظ النفوس وحمايتها ووقايتها من كل الأخطار والأضرار ، على النحو الذي فصله بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف .

وأكدت الوزارة على بيان هيئة كبار العلماء بشأن جواز صلاة سنة عيد الفطر بالمنازل بدون خطبة ، و كصلاة أي ركعتين ، مع التكبير في الركعة الأولى سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام بالصلاة ، و في الركعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام من الركعة الأولى ، وحثنا على ذلك ، فمن أدي الميسور من العبادة أكرمه الله بكامل الأجر ما دام العذر قد حبسه عن الكمال فبها .