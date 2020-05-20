شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار رفض طلب حصول فلسطينيين على الجنسية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية برفض طلب عيسى سعيد فلسطينى اكتساب جنسية والدته المصرية، بالتطبيق لنص المادة الثالثة - 2 من القانون رقم 154 لسنة 2004، المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 للدواعى الأمنية، كما قرر وزير الداخلية رفض طلب محمود حسين إسماعيل فلسطينى الجنسية اكتساب جنسية جدته المصرية بالتطبيق لنص المادة الثالثة - 2 من القانون رقم 154 لسنة 2004، المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 للدواعى الأمنية.

يأتى ذلك بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية، بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.



