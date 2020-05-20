شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد المستندات المطلوبة للتقدم على المدارس المصرية اليابانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المستندات المطلوبة أثناء ملئ بيانات التقدم على المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى الجديد، وذلك بعد الاختيار المبدئى تمهيداً للمقابلة الشخصية مع الطالب:

ـ شهادة ميلاد مميكنة للطفل حديثة الإصدار (لا تزيد عن شهر)

ـ بطاقة الرقم القومى لولى الأمر "سارية"

ـ إثبات محل الإقامة للعنوان الحالى بتاريخ سابق على إعلان فتح باب التقدم بسته أشهر على الأقل (توثيق رسمي) وذلك فى حالة اختلاف محل الإقامة الحالى عن المثبت فى بطاقة الرقم القومى.

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ـ دفع مقدم المصروفات الدراسية على الحساب الموحد للمدارس ويتم تسليم أصل إيصال السداد في حالة قبول ملف الطالب بشكل نهائي وبموجب إخطار سداد موجه للبنك من إدارة المدرسة بالمطالبة موجود بها رقم الحساب وتسليم أصل الإيصال لإدارة المدرسة.

ـ فى حال عدم تسليم الإيصال للمدرسة يتم تجميد إجراءات الطفل لحين توفيره في مده لا تزيد عن 5 أيام عمل وإلا يتم رفض طلب التقدم نهائياً والانتقال للطفل التالى.

ـ لا يحق لولى الأمر المطالبة باسترداد قيمة مقدم المصروفات بعد سدادها، تحت أي بند.

ـ التوقيع على إقرار ولى الأمر (عدد 2 أصل نسخة لولى الأمر ونسخة للمدرسة) وفى حالة مخالفة ولى الأمر لأى من بنود الإقرار لا يتم قبول ملف الطفل ولا يحق له المطالبة بقيمة مبلغ مقدم المصروفات.