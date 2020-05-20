شكرا لقرائتكم خبر عن سمير جعجع لـ"الخليج 365": علاقتنا مع مصر جيدة..ونتفهم عدم تخصيصها وقت أكثر للبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى العلاقات الجيدة مع مصر ووجود تواصل مستمر ومناقشات مستمرة حول الأوضاع الراهنة، مشيرا لوجود مجموعة قضايا تشغل مصر بدءا من الوضع الاقتصادي الاجتماعي الذي تحسن كثيرا في الوقت الراهن، وليس انتهاء بالأزمة الليبية وكل أزمات المنطقة.

أكد جعجع في حوار شامل لـ"الخليج 365" – ينشر بعد قليل – تفهمه تماماً عدم تمكن مصر من تخصيص وقت أو جهد أكثر للبنان، لافتا إلى أن هذا لا يعني أنها لا تتابع الوضع اللبناني عن كثب.

ويملك سمير جعجع الكثير ليقوله بشأن ما تواجهه لبنان حالياً، لذلك فإن "معراب" أصبحت مزار للكثير من السفراء العرب والأجانب الباحثين عن تصور للحل، ومن قبلها أسباب للأزمة، وأخر السفراء الذين التقاهم "جعجع" هو السفير ياسر علوى، سفير مصر لدى بيروت، حيث بحثاً "الاثنين الماضى"، أخر المستجدات السياسيّة والاقتصادية في لبنان.

Advertisements

وفيما يتعلق بالوثيقة التي كان حزب القوات اللبنانية طرحها بالتعاون مع الأزهر الشريف، أكد جعجع أن الوثيقة لا زالت حية، لكن الظروف الأخيرة لم تفسح في المجال لإتمامها في الوقت الحاضر، وعلى أمل من اتمامها مستقبلاً، على حد قوله.

وعن دور الجيش اللبناني في ظل الاحتجاجات الأخيرة التي عصفت بلبنان، أكد جعجع أنه من بين كل إدارات الدولة بقي الجيش اللبناني النقطة المضيئة الوحيدة، لافتا إلى أن الجيش تعاطى مع أحداث الشارع اللبنانى منذ ستة أشهر إلى الآن بكل حكمة وروية وحزم، وفى نفس الوقت حافظ على الأملاك العامة والخاصة.

وأشار جعجع إلى ترك الجيش اللبناني للمواطنين للتعبير عن رأيهم، وبالتالي استطاع أن يجمع التناقضات من كل هذه الزوايا، فكان تصرف الجيش اللبناني في أكثرية الأوقات مثاليا في هذه الناحية، فهو قد حافظ على أمن المتظاهرين من جهة، وأمن البلاد والعباد والأملاك الخاصة والعامة من جهة أخرى.