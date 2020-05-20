شكرا لقرائتكم خبر عن متدربو البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة ينضمون لقائمة مركز جينيف GCSP والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

- الأكاديمية الوطنية للتدريب تقدم ورش عمل تدريبية للتنفيذيين بالشراكة مع مؤسسات دولية

أتم طلاب الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، بنجاح، الجزء التدريبي الخاص بمركز جينيف للسياسات الأمنية "GCSP"، وانضموا إلى قائمة الخريجين بالمركز التي تضم قادة وتنفيذيين من جميع أنحاء العالم؛ وذلك في طريقهم لاستكمال البرنامج الذي صممته الأكاديمية الوطنية للتدريب بهدف بناء كوادر كفء للدولة قادرة على فهم واستخدامالآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وقيادة عجلة التنمية والاقتصاد وتحويل نمط التفكير التقليديإلى نمط أكثر حداثة متماشيًا مع أحدثالتطبيقات والنماذج الدولية الناجحة.

Advertisements

وراعت الأكاديمية الوطنية للتدريب في تصميم البرنامج أن تقدم ورش عمل بالشراكة مع مؤسسات تدريب دولية مثل المدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا "ENA" ومركز جينيف للسياسات الأمنية "GCSP"، نُفذت الشراكة مع مركز جينيف على مرحلتين الأولى كانت في شهر يناير الماضيودرس خلالها المتدربون "برنامج مشكلات وتحديات الأمن الدولي في الوقت الراهن"، والمرحلة الثانية تمت في شهر مايو الجاري ودرس خلالها المتدربون برنامج "الأمن السيبراني والقانون الدولي"، وقد أشاد السفير كريستيان دوسيه مدير مركز جينيف بالمستوى الاستثنائي لمتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

جدير بالذكر، أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف منذ بدايته إلى تأهيل من تنطبق عليهم الشروط من جميع موظفي الدولة بصورة أكثر فاعلية واحترافية من خلال الفهم المتكامل لملفات الدولة المصرية والفهم النقدي وكيفية مواجهة الأزمات والمشكلات والتعامل معها؛ ليصبح لديهم دور فعال في مسيرة التنمية بالدولة، ويكونوا قادرين على مجابهة التحديات الإقليمية والدولية؛ لذلك قامت الأكاديمية الوطنية للتدريب بوضع مراحل تسجيل وتصفية شملت اختبارات لغة ومعارف عامة واختبارات سمات ومقابلات شخصية نتجت عنها اجتياز 79 متدربا من أصل آلاف قاموا بالتقديم للالتحاق بالبرنامج.