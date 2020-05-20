شكرا لقرائتكم خبر عن 3 رحلات طيران استثنائية تغادر القاهرة لإعادة المصريين العالقين بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

غادرت مطار القاهرة الدولي ، صباح اليوم الأربعاء ، 3 رحلات استثنائية سيرتهم وزارة الطيران المدني إلي الإمارات ، وذلك لإعادة المصريين العالقين هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بإعادة المصريين العالقين من الخارج .

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أن شركة مصر للطيران سيرت رحلتين إلي أبو ظبي ، كما سيرت شركة أير كايرو رحلة إلي دبي لإعادة المصريين العالقين بالإمارات ، حيث أقلعت الرحلات الثلاث من مطار القاهرة الدولي على أن تكون العودة إلى مطاري القاهرة وأسيوط ، و يتم نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة المصرية لقضاء مدة 7 أيام ، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

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كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .