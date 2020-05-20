شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم شديد الحرارة وأمطار رعدية جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 43 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، فيما تشهد السواحل الشمالية أيضا طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة، كما توقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس شديد الحرارة، فيما يشهد جنوب الصعيد أيضا طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للحرارة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، موضحة أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان الموسمى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة، والإسكندرية العظمى 37 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة،وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 31 درجة.

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وشهد أمس الثلاثاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة ، حيث ساد طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، فيما شهدت السواحل الشمالية الغربية طقس حار، بينما شهدت السواحل الشمالية الشرقية طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما شهد شمال الصعيد طقس شديد الحرارة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح تنشط أحيانا.

وليلا ساد طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية كان الطقس لطيف أيضا، و على شمال كان الطقس معتدل، وجنوب الصعيد كان الطقس مائل للحرارة.