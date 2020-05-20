شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 10 عمليات في الوجه ومليون جملة تنمر.. أم روح حلوة لازالت تبتسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العيوب الخلقية التي يولد بها الإنسان قد تعيق سعادته، وقد تصيبه بالخلل النفسي والفشل الدائم لعدم تقبل الشخص لنفسه وعدم تقبل المجتمع له، ولكننا اليوم أمام قصة فريدة.



أسراء بنت الـ 23 عاما قبلت تحدي الإعاقة منذ ولادتها وهي بعمر العشر أيام وسلمت بأمر الله وقدرته، وبدأت حياتها، ولم تعبأ بكونها واجهت التنمر بكل أشكاله ومن كل الفئات، حتى أصبحت من مشاهير السوشيال ميديا، ولقبها "أم روح حلوة".

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كاميرا ”الخليج 365” قابلت إسراء، للتحدث عن حياتها ، قالت أسراء أحمد الملقبة بأم روح حلوة، إن من أصعب الأشياء التي كانت تؤثر فيها هو تعامل الناس معها على أنها لا تفهم، وبالتالي كانت تسمع منهم جمل ضارة نفسيا ومؤذية للغاية.

وأضافت، أن التصرفات المؤذية جدا أيضا، تتمثل في انصراف الناس عنها، وعدم التعامل معها بدعوى أنها لا تفهم.