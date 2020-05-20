أخبار مصر | 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 11:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الأربعاء، 50 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وخلال مؤتمر صحفي حول وضعية تطور وباء كورونا، قال مدير الصحة، سيدي ولد الزحاف، إنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 50 حالة مؤكدة جديدة، وبهذا ترتفع حصيلة المصابين في مختلف مناطق البلاد إلى 131 مصابا، موضحا أن من بين هذه الحالات 108 من المخالطين و7 حالات وافدة.

وأضاف سيدي ولد الزحاف، أن 5 حالات من ضمن الـ131 حالة هي "حالات معقدة تطلبت علاجا مركزا"، و114 حالة بدون أعراض، بينما تم شفاء 6 حالات وتسجيل 4 وفيات.

وأكد المدير العام للصحة سيد ولد الزحاف، أن العمل جار لتتبع المصابين الجدد لتحديد المتصلين بهم.

وكانت وزارة الصحة الموريتانية، أعلنت في وقت سابق تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا ما رفع عدد الاصابات إلى 29 حالة.

وسجلت موريتانيا الخميس أكبر حصيلة من الإصابات حين بلغ المصابون 10 منهم إثنان في المحافظات لأول مرة.

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لم تبلغ بعد أسوأ مراحلها، ورجحت أن العدوى ستستمر في "نشر الفوضى" بين الناس.

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وردت المتحدثة باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة، مارغريت هاريس، في تصريحات متلفزة من جنيف أمس الخميس، سلبيا على سؤال عما إذا كان العالم قد تجاوز الأسوأ في جائحة كورونا، قائلة إن الفيروس "تعلم على العيش بيننا ونشر الفوضى".

ولفتت المتحدثة إلى أن الجائحة لا تزال في مراحلها المبكرة في إفريقيا وأمريكا الجنوبية وغيرها من مناطق العالم، مؤكدة أن المنظمة تتوقع ارتفاعا في وتيرة تفشي الوباء في جنوب شرقي آسيا، وخاصة في الهند وباكستان.

وحذرت المتحدثة من أن حصيلة الإصابات ترتفع حاليا في مناطق تحظى بنظام رعاية صحية أكثر ضعفا، مع العدد الأقل من الكوادر الطبية ومعدات الحماية الشخصية.

وأكدت هاريس أن أي جهود لن تكون كافية في سبيل محاربة الفيروس، لافتة إلى أن كورونا قد يعود إلى المناطق التي قد تم تحقيق انتصار عليه.

وأشارت المتحدثة إلى أن تطوير لقاح ضد الفيروس لن يؤدي بالضبط إلى دحر هذه الجائحة، متسائلة: "قد نطور لقاحا جيدا، لكن هل سيحصل عليه الجميع؟ هل سيتم توزيعه على جميع المحتاجين في كل دولة؟".

وحذرت هاريس من أن البشرية ستحتاج إلى سنوات بغية الوصول إلى المناعة ضد كورونا، إن لم يتم التوصل إلى لقاح ضد الفيروس هذا.

كما علقت هاريس أثناء موجز صحفي آخر على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال فيه إنه من المتوقع أن يتم تطوير لقاح ضد الفيروس التاجي حتى نهاية العام الجاري، علقت قائلة إن "هذا التوقع ليس مرجحا".