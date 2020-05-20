أخبار مصر | أطباء دفعة 2020 يعلنون موقفهم تجاه قرار وزارة الصحة بتكليفهم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 11:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر أطباء دفعة 2020 يعلنون موقفهم تجاه قرار وزارة الصحة بتكليفهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر شباب الأطباء دفعة تكليف 2020 بيانا للرد على بيان وزارة الصحة والسكان التي أصدرته أمس، أعلنوا خلاله عدم وضوح بيان الوزارة، حيث لم ينص صراحة على العودة لنظام التكليف القديم، وبالتالي استمرارهم في الامتناع عن التسجيل حتى يتضح موقف الوزارة بشكل كامل.

وجاء نص بيان شباب التكليف كالآتي: "يثمن أطباء تكليف مارس 2020 كافة الجهود المبذولة من جميع الأطراف على مستوى الدولة لحل أزمة أطباء تكليف مارس 2020.. ونحن إذ نتابع خطوة وزارة الصحة الأخيرة التي أعلنتها عبر منشور من خلال موقع فيسبوك فيما نعتبره تراجعا عن نظام التكليف الجديد، إلا أن ما تم نشره غير واضح تماما، حيث لا يمثل العودة الصريحة لنظام التكليف المتعارف عليه".