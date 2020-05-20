أخبار مصر | الحكومة: شركة ابن سينا فارما تتبرع بـ 5 ملايين جنيه لدعم العمالة

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطابًا من عمر عبد الجواد، ومحمود عبد الجواد، الشريك المؤسس والعضو المنتدب المشارك لشركة ابن سينا فارما، أعلن خلاله تبرع الشركة بمبلغ 5 ملايين جنيه.

حيث يخصص مليون جنيه منها لدعم جهود الدولة بالتعاون مع وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، و4 ملايين جنيه لصالح مبادرة "أهالينا" التي أطلقتها الحكومة المصرية تحت شعار "إيد مع إيد تساعد" على حساب 2030 لدعم العمالة غير المنتظمة المتأثرة بالأضرار الإقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد، ولتعزيز مستوى الحماية الإجتماعية لأهالينا من الأسر والأفراد.

وثمن رئيس مجلس الوزراء، وفقا لبيان صحفي، هذه المبادرة الإيجابية من جانب شركة ابن سينا فارما، التي تعدُ الثانية من جانبها منذ بدء الأزمة الراهنة، بما يعكس القناعة الراسخة لدى القائمين عليها في أهمية تكاتف مؤسسات القطاع الخاص مع ما تقوم به الدولة من جهود للحد من انتشار فيروس كورونا، وتخفيف حدة آثاره السلبية على القطاعات المتضررة.

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من جانبه أعرب الشريك المؤسس والعضو المنتدب المشارك لشركة ابن سينا فارما، عن التقدير الكبير للمجهود الضخم الذي تلعبه الحكومة المصرية في سبيل مكافحة فيروس كورونا المستجد، وما اتخذته من إجراءات بهدف تأمين صحة وسلامة الشعب المصري، فضلًا عن حزمة القرارات التي تم اتخاذها للحد من الآثار الاقتصادية لأزمة كورونا وتأثيرها على العمالة غير المنتظمة.