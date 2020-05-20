أخبار مصر | النقل: تسيير ثانى الرحلات للعبارة القاهرة لنقل العالقين بميناء ضبا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 11:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر النقل: تسيير ثانى الرحلات للعبارة القاهرة لنقل العالقين بميناء ضبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وزارة النقل، أنه تم اليوم تسيير رحلة بحرية للعبارة القاهرة المملوكة لشركة القاهرة للعبارات التابعة لوزارة النقل المصرية من ميناء سفاجا البحرى لنقل المصريين المتواجدين بميناء ضبا السعودى، وذلك بعد توقف حركة الركاب بين الجانبين المصري والسعودي نظرا للإجراءات الاحترازية التي يتبعها الجانبين للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأكد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، وفقا لبيان صحفي اليوم، برفع درجة الاستعداد واتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر والحجر الصحى وكافة الجهات المعنية، وعقد اجتماع مع أعضاء المجتمع المينائى؛ لبحث اجراءات استقبال العائدين بدءا من وصولهم إلى ميناء سفاجا والتى تشمل إجراءات الحجر الصحى وإجراءات الجوازات والشرطة والتأمين داخل الميناء، وإنهاء الإجراءات الجمركية وتواجد فريق الحجر الصحى بعدد كافى لنهو اجراءات الفحص الطبى على متن السفينة.