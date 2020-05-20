شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: العبارة «القاهرة» تنقل المصريين بالسعودية إلى ميناء سفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة النقل، أنه تم تسيير رحلة بحرية الأربعاء للعبارة القاهرة المملوكة لشركة القاهرة للعبارات التابعة لوزارة النقل من ميناء سفاجا البحري، لنقل المصريين المتواجدين بميناء ضبا السعودي، وذلك بعد توقف حركة الركاب بين الجانبين المصري والسعودي نظرا للإجراءات الاحترازية التي يتبعها الجانبين للوقاية من انتشار فيروس «كورونا».

ووجه وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، برفع درجة الاستعداد واتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر والحجر الصحي وكل الجهات المعنية، وعقد اجتماع مع أعضاء المجتمع المينائي لبحث إجراءات استقبال العائدين، بدءا من وصولهم لميناء سفاجا والتي تشمل إجراءات الحجر الصحي وإجراءات الجوازات والشرطة والتأمين داخل الميناء، وإنهاء الإجراءات الجمركية، وتواجد فريق الحجر الصحي بعدد كافي لنهو إجراءات الفحص الطبي على متن السفينة، مع توفير عدد كافي من ضباط الجوازات لإنهاء الإجراءات في أقصر وقت ممكن ومرور العائدين من خلال بوابة تعقيم الأفراد بالميناء وتجهيز اتوبيسات خاصة لنقلهم من الرصيف لمكان العزل المحدد بمعرفة وزارة الصحة (الحجر الصحي)، وكذلك اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة والخاصة بتطهير وتعقيم العبارة وطاقمها والكشف على القادمين بالتنسيق مع الحجر الصحي.