«الداخلية» ترفض منح الجنسية المصرية لـ«عيسى سعيد ومحمود حسين» (تفاصيل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار رفضت وزارة الداخلية، طلب عيسى سعيد محمد القايض (فلسطيني الجنسية)، اكتساب جنسية والدته المصرية، بالتطبيق لنص المادة الثالثة/2 من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 للدواعي الأمنية. كما رفضت الوزارة طلب محمود حسين إسماعيل بشير (فلسطيني الجنسية) اكتساب جنسية جدته المصرية، بالتطبيق لنص المادة الثالثة/3 من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 للدواعي الأمنية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 13,484

تعافي 3,742

وفيات 659

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