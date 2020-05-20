أخبار مصر

القيام بتعقيم مكتب وزير الري وفحص جميع العاملين

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قام وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي بالتصريح  أن حالته الصحية جيدة وأنه قام بالعمل على اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحماية من انتشار فيروس الكورونا وذلك الأمر خلال لقائه مع الدكتور أيمن مختار بعد ما قام بالإعلان عن إصابته بفيروس الكورونا.

من أهم الإجراءات الوقائية هي القيام بارتداء الكمامات والقفازات كما أنه سيتم العمل على تعقيم مكتبة المطهرات والعمل على فحص جميع العاملين والمخالطين الذين يقومون بالدخول إلى هذا المكتب وقام بالإعلان عن خال أمنياته بأن يشفى وطالب من جميع المواطنين أن يقوموا بالالتزام بجميع الإجراءات الوقائية من أجل مواجهة انتشار فيروس الكورونا في البلاد ومنعاً للإصابة بهذا الفيروس.

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