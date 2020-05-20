أخبار مصر

حالة الطقس المتوقعة لليوم الأربعاء 20 مايو

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قامت هيئة الأرصاد الجوية بالاستعلام عن حالة الطقس المتوقعة يوم الأربعاء وتوقعت أن يكون الطقس شديد الحرارة في كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري، كما أنها توقعت أن يكون الطقس حار للغاية في كل المحافظات التي تطل على السواحل الشمالية وفي صعيد مصر ومن المحتمل أن يحدث هطول أمطار في محافظات الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر، ومن المفترض أن تتتأثر محافظة لقاهرة بحدوث امتداد منخفض السودان.

فتحتوي السواحل الشمالية على كلاً من مطروح ودمياط والإسكندرية والعريش ودمياط ورفح والدلتا التي تضم كلاً من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية والقاهرة ومدن القناة التي تضم كلاً من بورسعيد والسويس والإسماعيلية وتتعدد محافظات الصعيد منها قنا وبني سويف والفيوم وسوهاج وأسيوط وأسوان وغيرهم الكثير.

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