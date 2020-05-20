عودة العالقين من ثلاثة دول عربية

ستقوم الشركة المصرية الوطنية للطيران بإطلاق خمسة رحلات استثنائية وذهابهم إلى ثلاثة دول عربية من أجل القيام بإعادة جميع المصريين العالقين في هذه الدول وحدث ظل الأمر في ظل القرارات التي قامت الحكومة باتخاذها والتي شملت إيقاف جميع حركات الطيران من وإلى جميع المطارات المصرية لتجنب انتشار فيروس الكورونا في البلاد.

وأكدت مصادر أن الشركة الوطنية سيسير منها ثلاثة رحلات استثنائية إلى كلاً من مدينة أبو ظني في دولة الإمارات وفي مدينة جدة في المملكة العربية السعودية وسلطنة وذلك من أجل إعادة جميع المصريين المتواجدين في هذه الدول ومن المفترض أن تعود رحلات أبو ظبي لمطار القاهرة وتعود رحلة جدة وعمان إلى مطار مرسى علم.