أخبار مصر

عودة العالقين من ثلاثة دول عربية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ستقوم الشركة المصرية الوطنية للطيران بإطلاق خمسة رحلات استثنائية وذهابهم إلى ثلاثة دول عربية من أجل القيام بإعادة جميع المصريين العالقين في هذه الدول وحدث ظل الأمر في ظل القرارات التي قامت الحكومة باتخاذها والتي شملت إيقاف جميع حركات الطيران من وإلى جميع المطارات المصرية لتجنب انتشار فيروس الكورونا في البلاد.

وأكدت مصادر أن الشركة الوطنية سيسير منها ثلاثة رحلات استثنائية إلى كلاً من مدينة أبو ظني في دولة الإمارات وفي مدينة جدة في المملكة العربية وسلطنة وذلك من أجل إعادة جميع المصريين المتواجدين في هذه الدول ومن المفترض أن تعود رحلات أبو ظبي لمطار القاهرة وتعود رحلة جدة وعمان إلى مطار مرسى علم.

اقرأ أيضا

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا