التحذير من تجمعات المواطنين في العيد لعدم انتشار الفيروس

قام أستاذ المناعة الدكتور عبد الهادي بالتأكيد على أن فيروس كورونا يبقى في الهواء لمدة تتراوح ما بين ثمانية دقائق حتى ربع ساعة، ويجب على الجميع أن لا يسيروا وراء الأخبار التي تتنشر حول فيروس الكورونا.

وأكد خلال تداخله مع الكاتب الصحبي سيد على في برنامج حضرة المواطن الذي يذاع على قناة الحدث اليوم أن جميع الأدوية التي تتنشر حول فيروس الكورونا مجرد إعلان وليس مؤكد قدرته في القضاء على الفيروس، كما أنه يطالب من الدولة التصدي لمنع المواطنين من التجمع في المقابر طوال فترة الاحتفالات بعيد الفطر لأن ذلك يزيد من الأمر خطورة أكثر من التجمع في الشواطئ والمساجد.