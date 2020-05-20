مطالبة المنشآت السياحية بفتح المطاعم

قال عضو غرفة المنشآت السياحية الأستاذ هشام وهبة أنه لا يتم العمل على جمع عدد الأضرار التي أصيبت بها المنشآت السياحية طوال الفترة السابقة وأكد أن عدد المطاعم في الغرفة يصل إلى 1400 ويعمل منها فقط نسبة 10% من المطاعم.

طالب في مكالمة هاتفية في برنامج مساء دي إم سي الذي يذاع على قناة إكسترا نيوز الذي يقوم بتقديمه الإعلامية الشهيرة إيمان الحصري أن تقوم وزارة السياحة بالعمل على تسوية مطاعم المنشآت السياحية في جميع المطاعم داخل الفنادق التي من المفترض أن يتم افتتاحها تبعاً للضوابط والإرشادات التي قامت الحكومة بوضعها لمنع حدوث أي مخالفة صحية، ويتم استمرار عدم تقديم الشيشة والالتزام بجميع الإرشادات.