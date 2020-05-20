استقبال رحلة قادمة من واشنطن

سيقوم مطار مرسى مطروح خلال الساعات القادمة باستقبال رحلة شركة مصر للطيران قادمة من دولة واشنطن تحمل حوالي 325 مصري عالقين في واشنطن بسبب انتشار فيروس الكورونا في العالم وذلك يأتي تبعاً لجميع الإجراءات الوقائية، ومن المفترض أن يتم إجراء على جميع الركاب قبل أن يتم نقلهم للفنادق الخاصة بالعزل لمدة 15 يوم.

ومن الجدير بالذكر أن سلطة الطيران قامت بالإعلان عن توقف حركة الطيران في مصر سواء كانت الرحلات قادمة او ذاهبة وذلك الأمر ابتداء من يوم 19 مارس الماضي وتم استثناء خمسة حالات من تعليق الرحلات التي منها رحلات الشحن الجوي ورحلات الشارتر وهذا الأمر لتتمكن من إعادة جميع الأفواج السياحية.