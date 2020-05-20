التأني في تنفيذ قرارات الحماية الصحية في الفنادق

قام وزير السياحة والأثار الدكتور خالد العناني برئاسة الاجتماع الرابع الخاص بلجنة الأزمات في وزارة السياحة والآثار والتي أنشئت في ظل الأزمة التي يمر بها العالم وهي أزمة فيروس الكورونا، وهذه اللجنة تضم كلاً من نائب الوزير لشئون السياحة ورئيس الاتحاد المصري الخاص بالغرف السياحية ورؤساء الغرف السياحية وجميع ممثلين الإعلام ومجلس الوزراء وغيرهم الكثير من الأعضاء.

وفي خلال هذا الاجتماع شدد على التأني والاتلزام بجميع الإجراءات في حالة معاينة أعمال جميع الفنادق للتأكد من تنفيذها لجميع الضوابط وكيفية استقبالها لجميع الأشخاص النزلاء وذلك بعد تطبيق جميع طرق الفحص الطبي على النزلاء للتأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بهذا الوباء.