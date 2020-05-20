شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصف الأول الثانوى يبدأون امتحان الكيمياء إلكترونيا على التابلت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ، منذ قليل، طلاب الصف الأول الثانوى العام أداء امتحان مادة الكيمياء إلكترونيا على التابلت من المنزل فى آخر يوم بامتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى، حيث من المقرر أن يمتحن قرابة 586 ألف طالب وطالبة امتحان الكيمياء إلكترونيا من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر، حيث يؤدى الطلاب الامتحان على مجموعتين الأولى من 9 صباحا حتى 12 ظهرا والثانية من 12 ظهرا حتى الثالثة عصرا.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg/.

ويؤدى طلبة الصفين الأول والثانى الثانوى امتحان نهاية العام الدراسى (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب فى الفصل الدراسى الثانى حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالى: https://thaneduone.emis.gov.eg/attend-complain.