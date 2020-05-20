شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يخضع لحجر منزلى أسبوعين بعد لقائه محافظ الدقهلية المصاب بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أنه سيلتزم بالحجر المنزلى لأسبوعين وذلك بسبب لقائه الدكتور أيمن حمزة محافظ الدقهلية الذى تأكدت إصابته بفيروس كورونا.

وقال الوزير على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "سألتزم بالحجر المنزلى أسبوعين".

وكشف المهندس محمد السباعى المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والرى، أمس أنه تم أخذ مسحة تحليل لفيروس كورونا المستجد من الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، وكافة المخالطين من الوزارة لمحافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، بعد زيارته للوزارة وثبوت إصابته بالفيروس.

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وأضاف السباعى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم عمل مسحة لكل من قابل المحافظ بداية من حارس الأمن حتى الوزير، كإجراء احترازى يتم وفقا للتدابير التى حددتها منظمة الصحة العالمة، و في ضوء قرارات مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، و حرص الوزارة علي صحة العاملين بها.

أوضح السباعى أنه تم تعقيم مبني الوزاره ومحيطه فجر اليوم، و جميع السيارات الداخليه للوزاره و تعميم استخدام الكمامه في كافة اجهزة الوزاره وكذلك منع الدخول الا بها.

يذكر أن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى قد استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لبحث سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة فيما يتعلق بالشأن المائى والمشروعات المشتركة.

وأكد عبد العاطى أنه بصحة جيدة و خضع للفحص كإجراء احترازى، لافتا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا خلال زيارة محافظ الدقهلية للوزارة والتى شملت ارتداء الكمامات والقفازات، وكذلك الحفاظ على المسافات البينية والبعد الاجتماعي خلال اللقاء وعدم المصافحة بالأيدى .